Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmit Reuters si Yonhap preluate de Agerpres.

La cel de-al treilea lor summit, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit reluarea cooperarii economice, inclusiv prin conectarea sistemelor de transport feroviar si rutier, redeschiderea…