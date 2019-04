Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri dimineata spre Siberia pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un a parasit Phenianul "la bordul unui tren privat miercuri in zori pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge "in curand" intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin, relateaza AFP. Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea avea un prim summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana viitoare, cand Putin va calatori in Orientul Indepartat in drumul sau spre o conferinta internationala in China, au precizat luni surse citate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Presedintele…

- „In timp ce SUA emite tot mai multe pretenții fața de Europa și o critica și mai aspru, devine din ce in ce mai clar ca Rusia iși rateaza oportunitatea istorica”, scrie Leonid Bershidsky, pe site-ul Bloomberg. „Daca președintele Vladimir Putin nu ar fi transformat Rusia intr-un partener lipsit de incredere…

- Astfel, al doilea summit intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc la Hanoi, capitala Vietnamului, la 27 si 28 februarie, a anuntat vineri liderul administratiei de la Casa Alba intr-un mesaj pe Twitter, transmite AFP. Tara, precum si data…