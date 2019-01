Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nimeni nu vrea sa creeze o competitie intre UE si NATO, precizand ca e vitala complementaritatea eforturilor pentru modernizarea intre Alianta Nord Atlantica si Uniunea Europeana.

- Cu doua luni inainte de Brexit, premierul Theresa May a obtinut marti de la deputatii britanici un "mandat" pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar Uniunea Europeana a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP.

- La Curtea de Apel Constanta începe, miercuri, procesul pe fond în dosarul în care Santierul Naval Constanta, în calitate de reclamant, a actionat în instanta Guvernului României, prin Ministerul Apararii

- Ministerul Apararii a trimis miercuri o plangere prealabila lui Klaus Iohannis in scandalul Armatei, urmand ca Guvernul sa atace in contencios administrativ decretul președintelui privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca, au declarat surse politice pentru știripesurse.ro.Presedintele…

- Conflictul dintre guvern și președinte pe tema mandatului generalului Ciuca: Ministerul Apararii ia în calul atacarea decretului în contencios administrativ sau la Curtea Constituționala.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de a participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, ca proiectul de acord privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este unul foarte bun pentru Romania și a aratat ca, in forma actuala,

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul conferinței „Educația rescrie povestea", organizate cu prilejul aniversarii a 5 ani de Teach for Romania. "In multe privințe, lupta pentru educarea tuturor copiilor a fost unul dintre motoarele Unirii,…

- "Acest infractor Dragnea care s-a cocotat in fruntea partidului si a statului progreseaza", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, intrebat cum comenteaza declaratiile lui Liviu Dragnea legate de scandalul Valiza Tel Drum. "Asa se intampla cand tara este condusa de infractori, ca penal…