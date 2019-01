Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii europeni sunt primiți vineri la pranz la Palatul Victoria, dupa ce au fost la Palatul Cotroceni. StirileTVR.ro va prezinta, in format LIVE TEXT, desfașurarea principalelor momente trecute in agenda.

- Sefia forului comunitar Alegerile parlamentare europene si iesirea Marii Britanii din spatiul comunitar sunt doua din cele mai importante dosare pe care România le are de gestionat în cele 6 luni în care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene. Un moment…

- Comisarul european Corina Crețu iși exprima dezamagirea fața de faptul ca Guvernul Romaniei nu recunoaște meritele Comisiei Europene pentru absorbția fondurilor europene și spune ca regreta sa constate in fiecare intalnire pe care o are cu premierul Viorica Dancila faptul ca aceasta este dezinformata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe cancelarul federal al Austriei, Sebastian Kurz, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Premierul roman l-a intampinat pe inaltul oficial strain in holul de onoare al Guvernului, cei doi urmand sa aiba apoi o intrevedere in plenul…

- Dupa ce seful statului i-a cerut premierului sa ii trimita agenda de lucru a fiecarei sedinte de Guvern, Klaus Iohannis a solicitat, marti, ca pe ordinea de zi a Executivului sa fie introduse teme de politica externa, avand, astfel, un pretext pentru a participa la intalnirile de la Palatul Victoria.…

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat de ințeles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai crește de la 1 decembrie, așa cum anunțase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, scrie Mediafax.Intrebat vineri, intr-o…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Mai multe amanunte ofera prin telefon Ionut Gheorghe, corespondentul TVR.