Întâlnire Gușă-Ghiță-Andronic. Chirieac: Sper că se va putea ajunge acolo Potrivit lui Gușa, cei trei au discutat despre problemele și situația actuala din mass-media. Intrebat care este parerea sa cu privire la aceasta intrevedere, Bogdan Chirieac a precizat: „Cred ca este o intalnire benefica. Pe de o parte fiindca se simte nevoia unui grup de presa care sa reuneasca toata media. Apoi cred ca este nevoie ca vocea media sa fie auzita inclusiv de guvern, vizavi de ce spunea domnul Gușa: modul de salarizare, interesul televiziunilor la o taxa din partea cabliștilor. Și media digitala ar fi interesata de niște redevențe pe care ar trebui sa le ofere operatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

