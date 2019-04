Întâlnire Gabriel Oprea - reprezentanţi ai veteranilor; s-a discutat despre drepturile veteranilor din teatrele de operaţii Drepturile veteranilor din teatrele de operatii au fost discutate marti in cadrul unei intalniri a presedintelui UNPR, Gabriel Oprea, cu o delegatie a Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati (AMVVD).



Potrivit unui comunicat de presa al UNPR, in cadrul intalnirii s-a discutat despre drepturile veteranilor din teatrele de operatii din Afganistan, Irak si Balcani, in contextul Legii 81/2016 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului Armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

