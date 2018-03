Intalnire fara precedent intre Donald Trump si Kim Jong-un/ Acestia vor discuta despre viitorul programului nuclear din Coreea de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei.Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE:…

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire, joi, cu reprezentanti ai industriei jocurilor video, pentru a discuta despre violenta cu arme de foc, a anuntat Sarah Huckabee Sanders, purtatoare de cuvant a Casei Albe, scrie Variety.com, potrivit news.ro.Inca nu a fost anuntat ce reprezentanti…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- Sosiile liderului nord-coreean, Kim Jong-un, și Donald Trump s-au intalnit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Intalnirea dintre cei doi a fost unul dintre cele mai interesante momente de la eveniment. Cel care era costumat in Kim Jong-un a spus ca se ințelege…

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi spune ca va deporta 600.000 de imigranti ilegali din Italia in situatia in care coalitia sa de centru-dreapta va castiga alegerile din 4 martie, scrie The Guardian. Berlusconi, in varsta de 81 de ani, a spus intr-un interviu TV ca imigratia este o "bomba sociala…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, iar una dintre masuri vizeaza anularea programului loteriei vizelor. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Orologiul Apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a „imprevizibilitatii“ presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Rusia a apreciat joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU ca prabușirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj &"alarmant&" lumii întregi și va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Coreea de Nord a estimat marți ca o recenta postare pe Twitter a lui Donald Trump, în care se lauda ca are un buton nuclear "mult mai mare" decât cel al lui Kim Jong-un, nu este decât expresia unui "dement",

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Seful Politiei, Bogdan Despescu, a ajuns in urma cu scurt timp la Palatul Victoria, unde are o intalnire cu premierul Mihai Tudose. Potrivit Antena 3, Despescu ar fi venit sa discute cu premierul despre raportul pe care acesta i l-a solicitat la inceputul saptamanii.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu mai multi congresmeni republicani si democrati pentru a discuta despre statutul imigrantilor din SUA si despre legislatia privind deportarea celor fara documente valide, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.

- Președintele american Donald Trump a reacționat, marți, la avertismentul liderului de la Phenian, Kim Jong-un, care a afirmat intr-un mesaj de Anul Nou ca "butonul nuclear a fost in permanența pe biroul sau .

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o 'suverana', de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump, transmite miercuri dpa. Decizia a fost luata 'fara presiuni din partea Statelor Unite ale Americii',…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre Legile Justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Administrația Trump a semnat extinderea de utilizare a armelor nucleare, ca parte a unei noi strategii de securitate, potrivit declarațiilor președintelui Donald Trump facute luni, scrie The Guardian. Rolul...

- In timpul unei conferinte de securitate, saptamana trecuta, secretarul de Stat Rex Tillerson a recunoscut existenta si a oferit mici detalii cu privire la unele dintre cele mai secrete planuri de urgenta ale armatei SUA: capturarea arsenalului nuclear nord-coreean la primele dovezi ale prabusirii regimului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerând ca Pakistanul sa adopte masuri decisive în lupta împotriva terorismului si afirmând ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu

- Doi oficiali FBI care au fost alesi sa faca parte din investigatia consiliului special in ceea ce priveste campania lui Donald Trump l-au numit pe acesta "un idiot” si "o persoana dezgustatoare”, intr-o serie de mesaje de anul trecut, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Unul dintre oficiali…

- O scurgere de informații sugereaza ca cel puțin cinci tabere pentru refugiați vor fi construite la granița dintre China și Coreea de Nord, pentru a fi folosite de catre autoritațile de la Beijing in cazul in care dictatura lui Kim Jong-un se va prabuși și un val de nord-coreeni vor forța frontiera,…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- De la prezicerea razboiului din Georgia și pana la succesiunea lui Kim Jong- un, aceste jocuri video prezic destul de bine evenimentele din lumea reala. Viitorul preconizat de jocurile video nu este niciodata unul bun. Majoritatea țarilor se afla in razboi cu altele, intr-un peisaj apocaliptic sau,…

- Razboiul pe care il poarta Donald Trump cu CNN dupa ce reprezentanții postul TV s-au vazuți nevoiți sa corecteze un raport exclusiv in care era implicata administrația sa, dupa ce documente oficiale despre acest scandal au fost divilgate de WikiLeaks.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…