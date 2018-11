Stiri pe aceeasi tema

- Ciro Ortiz, un copil in varsta de 11 ani, elev in clasa a șasea la o școala din New York, caștiga bani la metrou dandu-le sfaturi adulților care il solicita. Sumele pe care le strange baiatul nu sunt pentru jocuri ori alte placeri personale, ci pentru un scop incredibil.

- Profesorul Marin Burlea a murit vineri, la Spitalul de Oncologie din Iași. A fost timp de 17 ani managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iași și din 1990 a creat acolo mai multe subspecialitați. De noua ani, profesorul Burlea era președintele Societații Romane de Pedatrie. „Prima data cand…

- Craciunul e in decembrie, cum putem aduce noi sarbatoarea lui Moș Craciun cu cateva luni mai devreme? Nu vom avea decorațiuni, brad, cadouri, unde va fi Moșul? In fața bolii, in fața unui suflet de copil bolnav nimic nu este imposibil. Povestea lui Keith, un baiețel de 12 ani din Ohio, SUA, a mobilizat…

- Oamenii din Stow, Ohio, au decis sa ii faca o surpriza lui Keith Burkett care este posibil sa nu mai traiasca pana pe 25 decembrie. Keith, 12 ani, sufera de o forma rara de cancer la cap, coloana vertebrala și ficat, iar medicii se tem ca baiețelul nu va prinde sfarșitul anului, potrivit Daily Mail.…

- Danuț Bujor, copil parasit de mama la 11 ani. Crescut pe strazi. Danuț Bujor, adolescent care și-a caștigat banii muncind pentru oamenii care locuiam pe o anumita strada din Braila. Danuț Bujor, barbat care a plecat in armata la 19 ani, unde a descoperit ca este facut pentru masajul cu bambus. Danuț…

- Un copil in varsta de 10 luni se afla in genunchi pe mijlocul unei strazi foarte aglomerate. Un sofer i-a salvat viata, dupa ce a realizat ca pe drum nu era o papusa, asa cum crezuse initial.

- Nemanja Matici (30 de ani) a oferit 70.000 de euro pentru a-l ajuta pe Dusan Todorovici, un copil in varsta de 4 ani, bolnav de neuroblastom. Dusan Todorovici este baiețelul sarb in varsta de 4 ani bolnav de neuroblastom care, internat la un spital din Barcelona, l-a refuzat pe doctorul ce-i propunea…

- Charlotte Villarin a fost condusa la altar de tatal sau, bolnav de cancer in faza terminala. Aceasta a fost ultima dorința a barbatului, iar imaginile din cadrul ceremoniei au emoționat o lume...