Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei Tudorel Toader merg marti la Strasbourg, unde urmeaza sa aiba discutii punctuale cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, pe tema legilor justitiei. Intalnirea are loc in contextul in care, luni seara, Timmermans a criticat dur Romania si a avertizat Guvernul ca ar putea fi adus in fata istantei pentru legislatia vizand sistemul judiciar si situatia statului de drept. Discutia are loc cu o zi inaintea dezbaterii din Parlamentul European pe tema situatiei statului de drept in Romania, votul fiind programat in 1 noiembrie.

