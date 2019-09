Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment inedit organizat duminica, 18 august, in recent deschisa Librarie Carturești de la Buzau, din interiorul Shopping City. Copii de diferite varste au fost provocați sa iși indrepte atenția spre lectura in cadrul doua evenimente organizate in interiorul librariei. Este vorba despre „Dimineața…

- Nu mai este o surpriza pentru nimeni ca Romania sta pe un munte de aur fara a știi sa valorifice acest lucru, iar din cand in cand un strain vine sa ne deschida ochii. Așa cum s-a intamplat cu lobbyul facut de Prințul Charles pentru Transilvania, doi frați britanici de origine romana au valorificat…

- S-a incheiat cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film Buzau – BUZZ, care a avut loc intre 7 și 13 iulie. Timp de o saptamana, mii de buzoieni au participat la cea de-a patra ediție a festivalului devenit deja tradiție – BUZZ, Festivalul Internațional de Film Buzau. 28 de filme din…

- Saptamana viitoare, Buzaul gazduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”, eveniment la care vor participa reprezentanți din șapte țari. Festivalul se va desfașura in perioada 25-28 iulie in Parcul Crang, și este organizat de catre Centrul Județean de Cultura…

- 15 lei este prețul final pentru bilete stabilit de catre organizatorii Festivalului Internațional ”Hora din strabuni”, ce se va desfașura in prima saptamana a lunii august la Vaslui. Cei care vor opta pentru toate cele patru zile de spectacole vor trebui sa plateasca 50 de lei, reprezentand contravaloarea…

- Prezenta in aceasta saptamana la Buzau, in cadrul juriului Festivalului Internațional de Film „Buzz Buzau”, Irina Margareta Nistor a vorbit despre admirația pe care o poarta publicului buzoian. Cunoscutul critic de film a ținut un discurs marți, 9 iulie, la deschiderea festivalului, amintind despre…

- In perioada 8-12 iulie 2019, Festivalul Internațional al Muzicii de Camera aduce la Brașov 5 zile de sarbatoare a muzicii, cu artiști de talie internaționala! Din 8 pana in 12 iulie 2019, Sala Patria a Filarmonicii Brasov va gazdui cea de-a 42-a editie a Festivalului International al Muzicii…