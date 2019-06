Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare greșeala care a omorat la vot PSD-ALDE a fost momentul 10 august 2018. In acest context, Viorica Dancila trebuie sa gestioneze o serie de situații printre care moțiunea de cenzura, congresul PSD, alegerile interne și momentul 10 august 2019 cand se anunța un nou protest al Diasporei.…

- Forfota mare la Partidul Social Democrat din Romania, dupa ce liderul acestuia, Liviu Dragnea a fost arestat. Aseara a avut loc sedinta Comitetului Executiv Național, la care au participat toți liderii PSD din Romania. Viorica Dancila, prim-ministra in exercițiu, a anunțat ca va conduce formațiunea…

- Oamenii din Guvern, cunoscuti drept loiali lui Liviu Dragnea, ar putea sa ramana curand fara functii. Viorica Dancila planuieste o remaniere extinsa a Executivului, iar printre cei vizati se afla si...

- Cateva sute de oameni se afla in Piata Victoriei si scandeaza „Demisia!”, in incercare de a provoca o plecare a echipei guvernamentale conduse de Viorica Dancila.De asemenea, oamenii scandeaza „Melescanu, penalul!”, „Hotii”, „Slugilor fara stapan”, „Diaspora”. Pe retelele de socializare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca social-democratii nu au de gand sa schimbe premierul, sustinand ca Viorica Dancila poate sa ramana in functie pana in 2020 "daca isi face treaba". "Noi nu avem de gand sa schimbam premierul. (...) Doamna Dancila poate sa ramana acolo pana in…

- Deputatul PNL Florin Roman a anuntat sâmbata, într-o declaratie de presa, ca va depune plângere penala împotriva jandarmilor de la Topoloveni, potrivit Agerpres."Am luat decizia de a depune luni dimineata o actiune penala împotriva sefului dispozitivului de jandarmi…

- Deputatul PNL Florin Roman anunta ca a luat decizia de a depune luni dimineața o acțiune penala impotriva șefului dispozitivului de jandarmi care a acționat la Topoloveni, impotriva unui grup de protestatari. "In mod abuziv, jandarmii prezenți au ridicat protestatarii adunați spontan, deși aceștia fluturau…

- Oamenii striga "PSD, ciuma rosie", "Jegosilor", "In democratie, hotii stau la puscarie", dar si lozinci impotriva Jandarmeriei si a lui Liviu Dragnea. Protestatarii au fluiere si vuvuzele, in zona fiind mai multe echipaje de jandarmi si politisti. "Nenorocitilor, nu mai aveti mult. In 26 mai mergem…