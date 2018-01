Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hegi vrea cu orice preț sa-și rascumpere fiul de la Fiorentina, echipa care l-a transferat de la Viitorul in 2016, pentru doua milioane de euro. Cum Ianis (19 ani) a jucat la echipa mare doar cateva minute in toata aceasta perioada, deși i s-a promis la inceput ca va fi folosit mult mai mult, acesta…

- Maria Ifteni Vasluienii Maria Magdalena Ifteni, Laurențiu Chelaru și Victor Ionița fac parte din lotul național de atletism. Federația Romana de Atletism a dat publicitații tabelul cu loturile de seniori pentru 2018. La feminin, Liceul cu Program Sportiv Vaslui va fi reprezentat de Maria Magdalena Ifteni.…

- Airbus, Siemens si Rolls-Royce lucreaza împreuna pentru a dezvolta un avion de pasageri hibrid care va utiliza în acelasi timp un singur exhaustor electric si trei motoare conventionale care functioneaza pe baza de combusitibil de aviatie, potrivit Fox. Avionul reprezinta efortul…

- "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau…

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Tanarul Claudiu Micovschi joaca pentru echipa de Primavera a lui Genoa și traverseaza un moment fantastic. Fotbalistul a facut un meci mare in partida de ieri cu Verona, terminata la egalitate, 4-4. Capitan la Genoa Primavera, Micovschi a fost cel mai bun om de pe teren, a inscris de 3 ori și a oferit…

- ''Sunt gata sa ma intalnesc cu Rajoy la Bruxelles sau in oricare alt loc din Uniunea Europeana, care sa nu fie statul spaniol, din motive evidente'', a declarat, in fata presei la Bruxelles, Puigdemont, dat in urmarire pentru ''rebeliune si razvratire'' si care risca sa fie arestat la intoarcerea…

- PSG este gata sa faca un transfer de rasunet, iar de aceasta data este vorba de unul dintre fotbaliștii lui Lazio, echipa cu care FCSB se va intalni in 16-zecimile de finala ale Europa League. Parizienii ofera 170 de milioane de euro pentru a-l transfera pe mijlocașul central sarb Sergej Milinkovici-Savici…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- In programul noului guvern austriac al carui premier este Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, se regaseste un angajament al Vienei privind aderarea Turciei la Uniunea Europeana: Viena nu va permite acest lucru. De asemenea, in program se precizeaza ca vor fi cautati aliati pentru ca negocierile…

- Dinu Gheorghe a analizat situația lui Denis Alibec la FCSB, dupa ce fotbalistul a plecat la schi cand a aflat ca nu va face parte din lotul ales de Dica pentru meciul cu Viitorul. Dinu Gheorghe critica modul in care a reacționat Alibec, dar susține ca Dica ar trebui sa știe care sunt problemele cu…

- Portarul Arpad Tordai (20 de ani) a comis o gafa de proporții in minutul 65 a meciului dintre FCSB și Viitorul și a dat posibilitatea roș-albaștrilor sa marcheze. Dennis Man a executat o lovitura de la colțul terenului, Tordai a ieșit pe centrare, dar a scapat mingea, deși parea ca o are in brațe, iar…

- Gigi Becali a vorbit cu jurnaliștii inaintea meciului cu Viitorul, de pe Arena Naționala, și a dezvaluit ca i-a prelungit contractul lui Nicolae Dica pe inca doi ani. "E deranjant ca se spune despre un om care e in lupta pentru titlu și calificat in Europa ca va fi dat afara. L-am dat afara din contractul…

- Ianis Hagi spre Galatasaray. Pus pe lista de imprumuturi de Fiorentina, mijlocașul de 19 ani ar putea ajunge la o formația la care tatal sau, Gica Hagi, a scris istorie. Turcii de la Hurriyet si Fotomac noteaza ca transferul are șanse sa se realizeze in iarna, dat fiind relațiile foarte bune dintre…

- Potrivit legislației naționale, directorul CNA este numit in funcție de Parlament cu votul majoritații deputaților aleși, pentru un mandat de 5 ani, fara posibilitatea numirii pentru un alt mandat

- Declaratie de presa in urma votului comisiilor reunite de Buget Finante, din Parlamentul Romaniei pentru capitalizarea Postei Romane Elena Petrascu (Director Genaral - Posta Romana): Capitalizarea companiei nu este un moft, este necesara pentru atingerea obiectivelor Postei pentru anii urmatori. …

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Ndiaye Mediop la Viitorul. Gica Hagi negociaza transferul atacantului senegalez, care a marcat 14 goluri in 20 de meciuri pentru Ripensia Timișoara, locul 11 in Liga a 2-a. Șefii campioanei Romaniei și conducerea Ripensiei Timișoara se vor intalni la finalul saptamanii pentru a discuta transferul lui Ndiaye…

- Primul meci al zilei de duminica din Liga 1 le aduce fata in fata, de la ora 17:00, la Medias, pe Gaz Metan si CS U Craiova. Cu un succes, fotbalistii lui Devis Mangia trec peste FCSB si ajung la sapte puncte de liderul CFR Cluj. Echipele probabile: Gaz Metan Medias: Greab…

- Liga I Etapa a 21-a: vineri, 8 decembrie – ora 21.00: Juventus București – Astra Giurgiu; sambata, 9 decembrie – ora 17.00: FC Viitorul – Concordia Chiajna, ora 20.00: CFR Cluj – Poli Timișoara; duminica, 10 decembrie – ora 17.00: ...

- Vlad Chiriches a fost aproape de a pleca de la SSC Napoli inaintea actualului sezon, dar antrenorul Maurizio Sarri s-a opus unui transfer. Fundasul roman Vlad Chiriches isi va prelungi contractul cu...

- Partida de sambata seara, din Banie, dintre CSU Craiova si campioana FC Viitorul, nu a inselat asteptarile. Ambianta din tribune, de nivel european, i a dat aripi spectacolului din teren, rezultand un meci pe care multi l au catalogat drept cel mai frumos de pana acum din acest sezon al Ligii 1. Gazdele…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, sustine sambata, 2 decembrie, partida din etapa a 20 a a Ligii 1, in deplasare cu CSU Craiova. Meciul incepe la ora 20.45. In clasament, gazdele ocupa locul trei, cu 36 de puncte, in vreme ce formatia de pe litoral e a cincea in ierarhie, cu 31 de puncte, astfel…

- Intalnire cu viitorul in Japonia. Peste 2.000 de companii participa la expoziția de roboți de la Tokyo. Scaune pentru invalizi care sunt conduse cu puterea minții și mecanisme care simt mirosul sunt doar cateva dintre invențiile expuse.

- Din pacare marele profesor s-a stins, doborat de un cancer galopant la stomac, in vara acestui an. Fie-i amintirea neștearsa și odihna netulburata, fiindca pe pamant a avut parte doar de neofihna in slujba celor mici și suferinzi. Publicam ultimul sau interviu, acordat AMPress. – Sunteți, stimate domnule…

- Mii de companii slovene au afaceri in Romania, in domenii diverse, de la aparare la agricultura, iar perspectivele schimburilor economice bilaterale sunt foarte bune, avand in vedere ca economiile celor doua țari est-europene sunt in creștere susținuta. Este concluzia forumului de afaceri Romania-Slovenia,…

- Flavius Stoican a avut un discurs echilibrat dupa infrangerea cu Dinamo, scor 2-1. Antrenorul CSM-ului a spus ca trebuie sa fie mai atent la jocul elevilor lui de acum inaintea si sa lase arbitrajul pe planul secund. "Un meci urat, fara faze de poarta. Nu cred ca a fost placut pentru cei…

- Aceasta propunere vine dupa ce, in ultimii ani, rezidenții permanenți din Albinen, in special familiile de tineri, au ales sa se mute in stațiunea turistica Leukerbad, aflata la doar șase kilometri. In prezent, in acest sat mai traiesc doar 240 de locuitori, dintre care doar opt sunt copii, iar multe…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, joaca astazi, de la ora 20.45, in deplasare, cu FC Voluntari, intr-o partida din etapa a XVlll-a a Ligii l la fotbal. Trupa antrenata de Gheorghe Hagi vine dupa sase victorii consecutive (cinci in campionat si una in Cupa), iar un eventual succes ar ajuta-o sa urce o…

- Mihai Stoica a declarat ca Nicolae Dica a "spart o usa si s-a taiat la mana" chiar in vestiar. "Este un episod incredibil. Ala a fost pentru mine momentul zero. Dupa esecul cu Viitorul, Dica s-a inchis intr-o sala, aici sus la cantonament, doar el cu jucatorii. Usa aia e sparta de Dica, care…

- Vorbind despre viitorul Transnistriei, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis opinia Kremlinului despre un posibil schimb al regiunii respective cu Crimeea, afirma șefa delegației permanente a Radei Supreme in Adunarea Parlamentara a NATO, Irina Friz, citata de censor.net.ua. „Sunt…

- Andra Nistor a lucrat in ultimii zece ani in industria media, pentru trei dintre cele mai importante trusturi de presa din Romania, coordonand ulterior departamente de media si marketing atat la nivel local, cat si in Europa Centrala. In momentul de fata isi imparte timpul intre clientii pe…

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al naționalei Romaniei, a vorbit despre succesul reușit de echipa lui Contra in testul de verificare cu Turcia, de la Cluj, caștigat de Romania cu 2-0. "Ma bucur ca am caștigat. Baieții au fost agresivi, au jucat foarte bine și au caștigat meciul. Contra i-a organizat…

- Delegatia Turciei a ajuns in aceasta dimineata la Cluj-Napoca pentru amicalul cu reprezentativa Romaniei. Selectionerul oaspetilor, Mircea Lucescu (72 de ani), a spus ca daca ar fi fost dorit cu adevarat de conducerea FRF, ar fi antrenat echipa nationala. ”Nu m-a vrut toata lumea, daca eram…

- Conform unor surse politice, liderii PSD au intalnire mare marți seara! Totul se va intampla, in mare secret, la Vila Lac. Conform surselor noastre, liderii PSD vor discuta despre proiectele politice, dar ar fi vorba și despre o petrecere de pomina, mai ales ca miercuri este și onomastica premierului…

- Scandalagii de la Piatra-Neamț, pedepsiți de ochii lumii. Dinamo i-a reprimit in lot. Antrenorul Vasile Miriuța a anunțat ca un alt fotbalist implicat in scandalul de sub Pietricica, Valentin Costache, se va intoarce de zilele viitoare la antrenamente. Costache va putea evolua chiar in meciul cu CFR,…

- Gigi Becali, impresionat de gestul lui Gnohere. Dupa ce a marcat golul de 2-1 cu Chiajna , Harlem, 10 reusite pentru FCSB in actualul sezon, s-a dus direct la Alibec si l-a sarutat pe obraz! ”E posibil sa ii prinda bine convocarea lui Alibec. Acum, nu ii iese nimic. Dumnezeu nu ajuta cand esti doar…

- O administratie responsabila nu instiga profesorii! La Sebes, florile, teii si gazonul nu tin loc de sali de clasa! O spun clar si raspicat! Viitorul unei societați sanatoase are la baza educația, iar asta trebuie sa știe și cei care conduc administrația locala din Sebeș. De asemenea, dezvoltarea sistemelor…

- ,,Carava literara a scriitorilor in școala” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania-Filiala Alba-Hunedoara și cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. Proiectul are ca scop familiarizarea elevilor…

- Ion Mischie, candidatul PSD Primaria Telești, spune ca experiența in administrație și echipa puternica pe care o are in spate il vor ajuta sa duca la indeplinire promisiunile. Proiecte in derulare: Ø Reabi...

- Noul antrenor al lui Sepsi a venit cu translator la flash-interviuri! Tehnicianul Sandor Nagy roman, dar nu prea știe limba! Dupa meciul pierdut de Sepsi, scor 0-2 in fata lui FC Botosani , antrenorul interimar al gruparii din Sfantu Gheorghe a venit la microfonul Telekom Sport 1 si a felicitat prestatia…

- Vasile Miriuța a rabufnit la conferința de presa de dupa infrangerea cu Viitorul, scor 0-4, și apoi le-a transmis un mesaj categoric șefilor referitor la episodul in care mai mulți jucatori dinamoviști au petrecut in noaptea dinaintea meciului de Cupa, cu Aerostar Bacau, scor 1-0. "Sunt foarte dezamagit!…

- In satul Zaim, din raionul Caușeni, s-a desfasurat cea de-a treia ediție a Festivalului Copacel. Zeci de agricultori au venit la eveniment cu diverse soiuri de pomi fructiferi.Sergiu Cernat este unul dintre ei.

- Comisia de Competitii a Federatiei Romane de Handbal a decis, marti seara, ca partida Corona Brasov 2 – SCM Timisoara, disputata in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A – Seria B (feminin) si incheiata cu 28-27 pe teren, sa fie omologata cu 0-10. De asemenea, formatia brasoveana a fost penalizata cu…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, la Bruxelles, ca a convenit cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, sa aiba o întâlnire informala de Ziua Europei - 9 mai 2019 - la Sibiu, scrie Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, la Bruxelles, ca a convenit cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, sa aiba o intalnire informala pe data de 9 mai, de ziua Europei, la Sibiu, o ultima intalnire inainte de Summit-ul care va decide viitorul Uniunii Europene.”Avem azi și maine…

- Șeful Guvernului este insoțit de vicepremierul Marcel Ciolacu. De asemenea, la intalnire va lua parte și un reprezentant de la Ministerul Finanțelor. Citeste si: INTALNIRE Dragnea - Tariceanu - Tudose. Serban Nicolae, despre legile justitiei: E foarte posibil sa fie o initiativa parlamentara…

- Igor Dodon i-a dat asigurari lui Vladimir Putin ca nu va promulga nicio lege antiruseasca votata de Parlamentul de la Chisinau. Acesta a fost unul dintre mesajele intalnirii de la Soci, dintre cei doi președinți.

- Confederatia Cartel Alfa a prezentat, luni, o scrisoare deschisa adresata PSD, privind nemultumirile bugetarilor in legatura cu transferul taxelor sociale de la angajator la angajat. Sindicalistii solicita o intalnire cu Liviu Dragnea. „Reducerile de taxe promise lucratorilor (scaderea impozitului…