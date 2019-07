Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului de resort, sindicalistii ii solicita sa se implice in situatia disponibilizarilor anuntate de Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote), avand in vedere ca statul roman este actionar la aceste companii.



"Probabil ca va este cunoscut acest stil de conducere nemtesc prin impunerea conditiilor si prin forta, dar cand esti mic si minoritar in Romania nu ai drepturi! Se tot vorbeste de vanzarea Telekom, apar in presa diferite anunturi mai mult sau mai putin linistitoare pentru salariati, nu intreb actionarul majoritar ca stiu care este…