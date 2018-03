Stiri pe aceeasi tema

- Protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, va fi declasificat. Anuntul a fost facut in aceasta seara de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La…

- 1153/1/2017 Cu majoritate: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naționala Anticorupție și de inculpații Alixandrescu Daniel Adrian, Alexe Razvan, Cosma Vlad Alexandru și Cosma Mircea impotriva sentinței penale nr.978 din data de 01 noiembrie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat continuarea cercetarilor in dosarul „Furtului Tezaurului Dacic de la Sarmizegetusa Regie” si recuperarea mai multor obiecte de patrimoniu din tari precum Austria si Germania.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- Un numar de noua diplome de licența au fost anulate de Tribunalul Arad in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, inca un cadru didactic implicat in fraudarea examnenelor de licența a fost condamnat.

- Judecatoria Ploiesti a decis, marti, ca SC OMV Petrom SA, trimisa in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil a murit in urma inhalarii unor gaze de la sonda din Aricestii Rahtivani, sa plateasca daune morale de 135.000 euro si o amenda penala de 380.000 lei. Decizia nu este definitiva.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, luni, in dosarul in care DNA l-a acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat.…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu ca sa scape de pedeapsa in Dosarul Transferurilor. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la șapte ani de inchisoare. Ioan Becali a fost condamnat…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, marti, ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti.

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Parlamentul dezbate raportul comisiei speciale privind prezidențialele din 2009. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, in plen, ca ”statul paralel e sufrageria lui Gabriel Oprea”. In cadrul dezbaterii din plenul reunit, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat ca statul paralel este ”sufrageria…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei datorii de 4 milioane euro. El a mai pierdut si un hotel in Craiova, dar si cladirea in care a fost sediul clubului. Pretul de pornire este de 727.805 euro sau 3,3 milioane de lei. Adrian Mititelu, la DNA. E audiat intr-un dosar…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a lansat website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme online dedicate proiectelor europene…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale ca la elaborarea bugetelor locale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 care prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca procurorii militari il vor cerceta pe jandarmul bataus de la mitingul de sambata. Acesta este suspectat ca a savarsit infractiunea de purtare abuziva.

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Direcția Naționala Anticorupție cere revocarea din funcție a procurorului Eugen Stoina dupa ce acesta a fost implicat intr-un accident rutier. Potrivit polițiștilor, in urma incidentului rutier nu au rezultat victime cu spitalizare dar procurorul se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de procurorii DNA, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a notificat institutia cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie 2018, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar…

- În plângerea depusa de medicul Lucan la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Emanuel Ungureanu este acuzat ca a dezvaluit intentionat si în mod tendentios jurnalistilor informatii trunchiate, pentru a crea o "presiune mediatica asupra…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…