- Cititi mai jos cele trei momente relatate pe pagina de Facebook: 1. Nici nu ne asezaseram bine in bancile de la balcon, in asteptarea sedintei de vot, ca doi tovarasi din administratie, foarte agresivi si ultimativi, ne-au si invitat afara. Inutil sa va spun ca am luat cu totii foc. Ni se explica dur…

- Motiunea simpla, initiata de USR si PNL, a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Opozitia ii cere demisia ministrului, caracterizandu-l drept „un ministru de nota 4”. Inaintea motiunii, ministrul a declarat, comentand titlul acesteia, ca probabil semnatarii sunt adeptii sistemului…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- Europarlamentarul PSD, Sorin Moisa, a postat pe pagina sa de Facebook un scurt comentariu în care precizeaza ca Liviu Dragnea îsi bate joc de Moldova, întrucât Guvernul este implorat de Bruxelles sa foloseasca banii europeni pentru

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, 30 august, ca spera ca Inspectia Judiciara (IJ) va desecretiza protocolul pe care l-a incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravida in 7 luni. Avem fotografiile și dovezile pe care le…

- "In primul rand, cei care doresc sa lanseze acest subiect trebuie sa faca un calcul foarte simplu: care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. Din cate stiu, UDMR nu subscrie. Exista, din cate stiu eu, numerosi membri din PSD care au rezerve, ca sa nu spun mai mult. Trebuie…

- Orban, despre ”atacurile demente ale PSD”. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat atitudinea social-democraților la adresa protestelor din 10 august, dar și la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Condamnam ferm toate atacurile demente ale PSD impotriva protestatarilor și a lui Iohannis. PSD traiește…

- Mii de romani promit sa vina la nunta fiului liderului PSD Liviu Dragnea, care va avea loc duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti. Comunitatea ”Luptam pentru Romania” a creat un eveniment pe Facebook la care isi confirma participarea tot mai multi oameni. Valentin Stefan Dragnea…