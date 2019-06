Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia PSD care va participa miercuri la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi condusa de premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al partidului. Potrivit Biroului de presa al PSD, din delegatie vor mai face parte Paul Stanescu, presedintele executiv interimar al…

- Adrian Nastase a plecat, dupa o ora, de la Palatul Victoria, unde a discutat cel mai probabil cu premierul Viorica Dancila.Abordat de jurnaliști, Adrian Nastase a refuzat sa faca declarații de presa la plecarea de la Guvern. Tot joi, la Palatul Victoria, a ajuns și Calin Popescu Tariceanu.…

- UPDATECalin Popescu Tariceanu a fost, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, in urma cu cateva minute parasind Guvernul. Alaturi de acesta se aflau Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților, in locul lui Liviu Dragnea, și secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu. Cei trei…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Paul Stanescu, presedintele executiv interimar al PSD, au ajuns, joi, la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila.

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for. Initial, el a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit, dar l-a tradat pe acesta si s-a aliat cu Mihai Tudose. In 2018,…

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- PSD se reuneste, marti, de la 11.00, in sedinta Biroului Permanent National, care preceda sedinta mare a conducerii partidului, Comitetul Executiv National, convocat la ora 18.00. Social-democratii decid ce se intampla cu postul de presedinte al Camerei Deputatilor, si incep curatenia in partid, prin…

- Intrevederea de marți, din biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Tudorel Toader s-a incheiat dupa aproape trei ore. Niciunul nu a facut declarații la final.Intalnirea a avut loc imediat dupa…