- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 18 octombrie, o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizație de stat inființata in 1975, sub președinția Seica Fatima…

- Viorica Dancila le-a cerut companiilor de Emiratele Arabe Unite sa participe la proiecte de investitii in Romania in parteneriat public-privat (PPP), potrivit unui comunicat al Guvernului. Anul acesta, Executivul a promis realizarea mai multor proiecte...

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut marti o intrevedere cu presedintele Dubai Ports, Vami si Zona Libera, Sultan Ahmed Bin Sulayem, cu care a discutat despre crearea unui parteneriat economic extins intre Guvernul Romaniei si Guvernul EAU.…

- ”Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia și-n Golful Persic, in Emiratele Unite Arabe și-n Kuweit, state cu potențial de dezvoltare a relațiilor economice cu Romania. Promovarea investițiilor și oportunitaților de afaceri reprezinta prioritatea Guvernului in acest moment. Ma vor insoți mai…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut miercuri o intrevedere cu Franziska Maria Keller si cu Philippe Lamberts, copresedintii Grupului Verzilor/Alianta Europa Libera din Parlamentul European, carora le-a prezentat situatia politica din Romania si programul de reforme…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa cresterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situatia, potrivit Mediafax. „Din cauza modului defectuos in care este…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- „Inaintea de a incepe prezentarea bilantului primelor sase luni, as vrea sa fac precizarea ca din ratiuni de timp, ma voi referi la principalele masuri. Total venituri bugetare 117,2 miliarde lei, in primul semestru al anului trecut, iar anul acesta sunt 132 de miliarde lei in semestrul I al anului…