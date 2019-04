Întâlnire cu scriitoarea Ana Blandiana, Cetățean de Onoare al Iașului, la Colegiul Național In cadrul acestui eveniment a avut loc și ceremonia de decernare a titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași academicianului Ana Blandiana, personalitate de marca a culturii romanesti. Titlul a fost inmanat de primarul Mihai Chirica in prezența elevilor, a cadrelor didactice și a oficialitaților ieșene prezente la manifestare. „Evenimentul este unul incarcat de emoție datorita acestei ceremonii de acordare a titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Ana Blandiana și, totodata, unul special pentru ca se consuma in Colegiul Național, prima școala de limba romana din regiunea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

