- Intr-o perioada in care se vorbește tot mai mult despre inteligența artificiala și roboți, peste 30 de beneficiari ai Centrului pentru copii cu dizabilitati “Domnița Balașa”, aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6, au avut ocazia de a patrunde in…

- Marțișorul lucrat manual, care spune o poveste, aduce cea mai multa bucurie și face sa iți ramana primavara in suflet. Ieșit din mainile persoanelor cu dizabilitați, pentru care șnurul in alb si rosu semnifica speranța, martisorul ne indeamna la caldura și toleranța! An de an, in preajma primaverii,…

- Vorbitul la telefonul mobil ne poate afecta auzul, susțin specialiștii. De asemenea, muzica tare, ascultata in casti, poate fi o cauza a pierderii auzului. Ce este de facut? Oamenii de stiinta nu dezaproba caștile, dar daca cei din jur (pe o raza de 0,5 m) pot auzi ce se asculta la casti, inseamna ca…

- 11 copii aflati in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 au primit, joi, daruri de la voluntarii Paraclisului CMN, constand in haine, dulciuri si jucarii. Voluntarii i-au colindat pe copii prin piese catate la flaut de catre Sofia Danga, iar copilasii au cantat…

- Joi, 13 decembrie 2018, peste 100 de persoane au beneficiat de consultații gratuite la Centrul de Sanatate Multifuncțional ”Sfantul Nectarie”. Cele mai cautate specialitați medicale au fost: gastroenterologia, ginecologia și medicina interna. Cu ocazia aniversarii unui an de existența, Centrul…

- Multe zambete au fost pe chipurile voluntarilor din Sectorul 6 la evenimentul organizat special pentru ei, astazi, 5 decembrie 2018, cand marcam Ziua Internaționala a Voluntarilor. Specialiștii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6 au pregatit un program…