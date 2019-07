Întâlnire cu prestatorii la CEO! Expiră contractele de transport din cariere

O intalnire a firmelor care presteaza servicii de transport in CE Oltenia a avut loc luni la sediul companiei. Prestatorii au fost anunțați ca li se vor reinoi contractele dar cu taieri de kilometri, asta deoarece CEO are nevoie de bani pentru a evalua excavatoarele, dupa incidentul de la Alunul. Oficialii CEO vor reinnoi contractele cu prestatorii din minerit, pe serviciile de transport in cariere, dar pe valori mai mici decat contractele care se apropie de final. La ședința a participat Petroniu de la Investiții, Burlan din partea Directoratului, Dadalau, responsabilul de contracte,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

