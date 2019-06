Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, cu fostul președinte al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din PE, Gianni Pittella. Premierul a spus pe Facebook ca este momentul ca PSD și forțele progresiste europene sa dea dovada de unitate pentru a…

- Laureatul premiului Nobel pentru Fizica, Gerard Mourou și directorul Laserului de la Magurele, Nicolae Zamfir primesc titlul de cetațeni de onoare ai județului Ilfov Va fi acordat titlul de Cetațean de Onoare al Județului Ilfov academicienilor Gerard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru Fizica,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, raspunde la ipoteza lansata de Rareș Bogdan, cel care a spus ca PSD va anunța, duminica seara, suspendarea lui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca nici nu se pune problema și a explicat ca astfel de scenarii sunt lansate”Dar unde este Rareș Bogdan? De o saptamana…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a avut joi o intalnire cu presedintele francez Emmanuel Macron, la Sibiu, in care a discutat despre formarea unui nou grup politic in viitorul Parlament European, porivit unei postari de pe contul de Facebook al liderului PLUS.

- Cei doi presedinti au avut o intalnire in fostul birou al lui Klaus Iohannis de pe vremea cand era primar al municipiului Sibiu. Biroul este situat la etajul intai al cladirii in care se desfasoara, joi, summitul informal al Uniunii Europene si are vedere spre Piata Mare a orasului, acolo unde au avut…

- Donald Trump, s-a intalnit, marți, cu directorul executiv al Twitter, Jack Dorsey, la cateva ore dupa ce a acuzat compania de "discriminare" fata de conservatori. Președintele SUA a vrut sa știe motivul pentru care a pierdut urmaritori pe rețeaua de socializare. Intr-un mesaj, Twitter a transmis ca…

- Intrebat despre zvonurile potrivit carora ministrul Tudorel Toader s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns, la Antena 3, in emisiunea ”Ediție Speciala” cu Razvan Dumitrescu: ”Am auzit și eu zvonurile astea”. Intrebat daca ar fi adevarate sau e ”o șoparla”, a raspuns…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, se afla in aceste zile pe Muntele Athos din Grecia. El l-a intalnit pe Staretul Schitului Prodromu, Atanasie, și pe ceilalți calugari.Citește și: Președintele PNȚCD il ataca pe Dacian Cioloș: 'Este un produs al noii Securitați' Victor Ponta …