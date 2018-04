Întâlnire cu judecătorul Cristi Dănileţ la Universitatea Transilvania Ești student la drept? Te-ai gandit vreodata cum e sa fii profesor macar pentru o zi? Acum ai ocazia sa experimentezi aceasta profesie și chiar sa fii un profesor pe placul elevilor! Daca la unele materii elevii gasesc motive sa le catalogheze ca și nefolositoare, in cazul educației juridice nu e loc de interpretare, caci „unde-i lege, nu-i tocmeala” ! Legea este fundamentul democrației, fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in țara! Totul pornește de la educația tinerei generații! Alatura-te echipei noastre de voluntari! Cu toții „avem DREPTUL sa ne cunoaștem drepturile” ! ELSA Brașov in coparteneriat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

- In sedinta Senatului din data de 28 martie, senatorul Liviu Marian Pop a facut o declaratia politica cu tema “Interesele elevilor mai presus de interesele editurilor private”, pe care o redam mai jos integral: Stimate colege, stimati colegi, Opozitia, mai exact USR si PNL a atacat la CCR decizia Guvernului…

- Peste 100 de mii de elevi de elevi, parinți și profesori nu sunt de acord cu schimbarile pe care vrea le faca ministerul Educației in invațamatul liceal. A fost inițiata și o petiție in acest sens.

- Deputații austrieci au renunțat la interzicerea fumatului in baruri și restaurante, care urma sa intre in vigoare in luna mai, in ciuda unei petiții care a strans 545.000 de semnaturi. Retragerea interdicției, introdusa de guvernul anterior, a fost aprobata de parlamentarii de la coaliția de guvernamant…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au cerut și arestarea preventiva a polițistului sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana. Judecatorul…

- Actul normativ pentru modificarea art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, inițiat de mine și de colegii mei social-democrați reglementeaza transportul pentru elevii din invațamantul preuniversitar. Astfel, elevilor care nu sunt școlarizați in localitatea de domiciliu li se deconteaza …

- Peste 25.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cela mai multe – 1.480 – fiind pentru lucrator comercial, agent de securitate si muncitor necalificat in industria confectiilor, potrivit Agentiei Nationale pentru ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov aduce la cunostinta persoanelor interesate oferta de locuri de munca vacante pentru 1.439 de posturi, pentru muncitorii calificati in diverse meserii, prin reteaua EURES, astfel: Germania – 705 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Ungaria "va readopta bucuroasa pozitia pro-Ucraina daca Kievul ofera garantii legale ca Ucraina va aduce modificari substantiale la legea sa a educatiei si va amana punerea ei in aplicare pana in 2023", a declarat luni reporterilor ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, informeaza MTI. Vorbind…

- Sindicatul National Sport si Tineret organizeaza proteste, vineri, la nivel national, sub forma de greva japoneza, angajatii fiind nemultumiti de neplata salariilor, conform datelor publicate pe site-ul Blocului National Sindical (BNS). Pe 28 martie sindicalistii anunta ca vor organiza un miting in…

- „Defaimarea tarii sau a natiunii” a fost introdusa ca infractiune pedepsita cu inchisoare de la sase luni la trei ani in 1996, prin modificarea Codului penal. 10 ani mai tarziu se decidea sa se renunte la aceasta infracțiune, explica judecatorul Cristi Danilet pe blogul sau.„Am vazut ca exista…

- Președintele Camerei Depuților, Liviu Dragnea, va avea, marți, o intalnire cu delegații din grupul B9, care cuprinde miniștrii apararii din mai multe state membre ale NATO, dar și cu reprezentanții NATO, SUA si DSACEUR. Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA in Senat: s-a decis DESFIINȚAREA…

- DNA a cerut de la PolitiaLocala documente privind achizitia unui lot de incaltaminte, a 30 de autoturisme Dacia Duster, precum si a unui utilaj de topit zapada, potrivit unei adrese facuta publica de consilierul general Ciprian Ciucu pe Facebook. De asemenea, DNA a mai cerut documente privind…

- Protest in fața Palatului Administrativ din Timișoara, cladire care adapostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au ieșit in strada sa-și ceara sporurile inapoi, dupa ce consilierii județeni au votat un buget fara…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Membrii cercurilor de lectura de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia si celelalte trei colegii militare din țara au participat, in weekend, la un eveniment organizat la „Dimitrie Cantemir” Breaza. Un grup de 40 de elevi din cele patru colturi ale tarii, pentru care lectura a devenit…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- In Argeș, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt disponibile 284 de locuri de munca. Foarte puține, daca comparam cu numarul șomerilor inregistrați la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș – 10.411 persoane la sfarșitul lunii ianuarie. Din…

- Revolta in turismul romanesc. “Autoritațile iau decizii unilaterale” Reprezentanții mediului privat susțin crearea unui parteneriat public-privat, pe modelul de succes din țari cu tradiție și rezultate notabile in turism, venind cu propunerea inființarii Organizației Romane de Turism, pentru a permite…

- In prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Naționale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin semnarea scrisorii de oferta și…

- Invata tehnici de lupta care-i vor scoate basma curata din orice incurcatura. Este vorba despre un grup de elevi de la mai multe licee din Chisinau care sunt antrenati gratis de cei mai buni specialisti ai Brigazii cu destinatie speciala "Fulger".

- Cristi Danileț e de parere ca ministrul Justiției Tudorel Toader nu va cere revocarea șefei DNA, in cadrul prezentarii raportului privind activitatea Direcției Anticorupție. "O eventuala revocare a șefului instituției nu poate fi dispusa, potrivit art. 54 din Legea 303/2004, decat pentru prost management…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Dancila: Cele patru elemente care stau la baza Legii Salarizarii, indeplinite Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu considera ca Legea salarizarii este problematica si a afirmat ca indeplineste elementele care au stat la baza elaborarii actului normativ. "Eu consider ca cele patru…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali. Vocea.biz prezinta lista completa a fostilor si actualilor alesi locali descoperiti de ANI in stare de incompatibilitate sau conflict…

- Trei tineri cu rezultate remarcabile in domeniul lor de activitate se vor alatura colectivului de cadre didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), acestia promovand concursul de ocupare a posturilor vacante, organizat de instituție.Primul dintre ei are 35 de ani, ...

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- Centrul Militar Județean Satu Mare ofera informații și intocmește dosare de candidat pentru: I. Instituțiile militare de invațamant pentru formarea ofițerilor – filiera directa Ministerul Apararii Naționale scoate la concurs un numar de 1008 locuri, astfel: a) Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”…

- Noul ministru al Educatiei se gandeste serios sa efectueze o schimbare in sistemul de invatamant, in ceea ce priveste admiterea la liceu. Mai exact, s-ar putea produce modificari in modul de calcul al mediei de admitere la liceu, respectiv al claselor V-VIII.

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a declarat în urma cu câteva zile ca dorește sa depuna o inițiativa legislativa prin care evaluarea elevilor din clasele primare sa nu se mai realizeze prin calificative, ci învațatorii sa foloseasca un model european. „O sa…

- Ce se intampla cu organismul tau dupa ce te lasi de fumat – VIDEO Corpul se recupereaza foarte repede dupa renuntarea la tigari, dar unele schimbari raman ireversibile. La 20 de minute de la renuntatul la fumat tensiunea arteriala revine la normal. Nicotina din tigari elibereaza epinerfina si…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- Razvan Voica, un tanar din Cluj-Napoca, a pariat in urma cu trei ani pe nevoia tot mai evidenta de pro­gramatori si a lansat impreuna cu Mihai Talpos o scoala de IT, ajungand la finele anului trecut la venituri de aproape un milion de euro si un total de 2.500 de cursanti. „Un curs costa…

- Noul ministru promite sa asigure "constructia si modernizarea a peste 2.500 de unitati scolare in urmatorii trei ani in conformitate cu programul de guvernare. Pana in anul 2020 in Romania nu vom mai avea unitati scolare fara autorizare ISU sau autorizare sanitara". "Fenomenul fuga dupa note cu ghilimele…

- Vineri 26.01.2018, subprefectul judetului Satu Mare, Altfatter Tamas a prezidat sedinta Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice desfasurata in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ. In cadrul sedintei directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Cei sapte tineri din Vaslui au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre sase si 10 ani de inchisoare cu executare. Acum sunt incarcerati in penitenciarul Vaslui, unde isi executa pedepsele in regim semideschis. Primii care vor solicita eliberarea conditionata sunt cei trei tineri…

- Doar 100 de locuri sunt disponibile pentru eveniment. La aceste cursuri predau, printre alții, judecatorul Cristi Danileț și protestatarul Florin Badița. [citeste si] "Daca iți dorești sa fii unul dintre cei 100 de tineri pentru Romania viitoare, poți invața instrumentele de rezistența…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) inca nu a publicat calendarul Sesiunii Speciale a Bacalaureatului pentru anul 2018. Asta desi potrivit Legii metodologia pentru Bac ar trebui publicata inainte de inceperea anului scolar pentru toate sesiunile de Bacalaureat, inclusiv pentru Sesiunea Speciala.

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- Evenimentul in cadrul caruia a avut loc decernarea s-a desfasurat miercuri, 10 ianuarie, de la ora 16.00, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Cu aceasta ocazie, Universitatea Tehnica din Iasi a primit Ordinul „Meritul pentru Invatamant" in grad de Ofiter, distinctia fiind inmanata de catre…

- Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat…

- Timisoara este orasul cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dupa Bucuresti, potrivit ofertelor inregistrate pe portalul specializat bestjobs.eu. Este vorba despre 2.060 de posturi disponibile afisate in prima saptamana a acestui an de angajatorii timisoreni, in timp ce in Bucuresti s-au anuntat…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Introdusa in sezonul precedent in fotbalul romanesc, regula conform careia cluburile din Liga 1 sunt obligate sa aiba in permanenta pe teren cel putin un jucator eligibil U21 continua sa aduca in prim-plan noi nume. De fapt, apar tot mai multi fotbalisti din ce in ce mai tineri, care incep sa se impuna…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…