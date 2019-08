Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Internationala a Liliecilor este un eveniment educational realizat in peste 30 de tari incepand cu anul 1997, iar in București este organizat la Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” de Asociația Wilderness Research and Conservation. Va așteptam sambata, 24 august 2019 incepand…

- „Viața de parazit – traiul pe carca altuia”, un modul al Școlii de Vara de la Antipa destinat copiilor cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani, care se va desfașura in perioada 22-26 iulie 2019 in Sala Atelier de la etajul Muzeului. De luni pana vineri, intre orele 10:15 și 12:15, tinerii cercetatori vor…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" ii invita pe copii sa descopere "Animalele ocrotite" in cadrul scolii de Vara de la Antipa care va debuta pe 15 iulie 2019, in Sala Atelier de la etajul Muzeului. Inscrierea copiilor se poate face prin completarea formularului de rezervare de aici.…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copiii cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani sa descopere „Animalele ocrotite”, un nou modul al Scolii de Vara de la Antipa care va debuta pe 15 iulie 2019, in Sala Atelier de la etajul Muzeului. Cursurile se vor desfașura de luni pana…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copiii cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani sa descopere „Natura la microscop”, un modul al Scolii de Vara de la Antipa care va debuta pe 8 iulie 2019. Cursurile se vor desfașura de luni pana vineri, intre orele 10:15 și 12:15, in Sala…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" a transmis luni un raspuns Ministerului Culturii, prin care a informat ca nu vrea sa renunte la cei 5.300 de metri patrati din parcul Muzeului in vederea realizarii unei alte constructii, se arata intr-un comunicat transmis News.ro.Institutia…

- Va invitam la primul modul de vacanța al Școlii de Vara de la Antipa, intitulat „Familia mea și alte animale”, inspirat de romanul cu același nume aparut la Editura Art și semnat de Gerald Durrell, un renumit zoolog și cercetator in domeniul conservarii speciilor de animale aflate in pericol. Tinerii…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din Capitala deschide scoala de vara pentru copiii cu varste cuprinse intre 9 si 14ani. Timp de opt saptamani, intre 24 iunie si 6 septembrie 2019, copiii care vor urma cursurile Scolii de Vara de la Antipa vor fi implicati in activitati de cunoastere…