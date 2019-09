Premierul britanic Boris Johnson se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pentru prima data de cand a preluat sefia guvernului de la Londra. Intalnirea are loc intr-un context in care eforturile de a impiedica o retragere fara acord a Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 octombrie, nu au dus pana acum la progrese semnificative, relateaza dpa si AFP.



La discutii va participa si negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, iar Boris Johnson are prevazuta ulterior o intrevedere cu premierul luxemburghez Xavier Bettel si o conferinta…