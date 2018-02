Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional,…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa incheierea consultarilor cu partidele politice, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in hotarele unei scurte declaratii de presa, desemnarea drept premier a candidatei PSD-ALDE Viorica Dancila.

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugand ca seful statului putea cere un alt prim-ministru de la PSD cu "minima…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugând ca seful statului putea cere un alt prim-ministru…

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, noteaza Agerpres. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana…

- "'Prietenii' vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat. Mentinerea unitatii PSD si a grupului sau parlamentar este o…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.“Romania va avea pentru prima data o…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a participat la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui premier, alaturi de colegi din PSD și ALDE. La final, liderul PSD a dezvaluit ce a discutat cu șeful statului.Liderii PSD-ALDE i-au prezentat lui Iohannis propunerea, Viorica Dancila,…

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Regele Mihai a murit marti, la ora 13.00. Mai multi lideri politici, printre care Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, si-au exprimat regretul fata de decesul monarhului care a condus Romania in perioada 1940-1948.

- Regele Mihai a murit marti, la ora 13.00. Mai multi lideri politici, printre care Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, si-au exprimat regretul fata de decesul monarhului care a condus Romania in perioada 1940-1948.

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…