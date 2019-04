Stiri pe aceeasi tema

- In contextul istoric cunoscut al perioadei ce a urmat evenimentelor din decembrie 1989, societatea civila romaneasca din județul Covasna, spre deosebire de cea a concetațenilor maghiari, a inceput cu intarziere sa se organizeze. Mai intai, s-a inființat filiala locala a Asociației Culturale Vatra Romaneasca,…

- Polițiștii covasneni acționeaza prompt la fiecare sesizare de violența domestica și iau masurile legale astfel incat viața și integritatea fizica a victimelor unor astfel de fapte sa fie protejate. La sfarșitul saptamanii oamenii legii au intervenit in Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc și Barcani, in…

- In data de 1 februarie se implinesc sapte ani de la operationalizarea Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.) Covasna. Activitatea echipajelor S.M.U.R.D. se desfasoara prin colaborarea dintre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna…

- Absolvenți de școli profesionale, de liceu, dar și persoane peste 45 de ani, persoane cu mai puțin de 5 ani pana la pensie și tineri Neets s-au angajat in luna decembrie a anului trecut, prin subvenționarea locurilor de munca, arata date recente ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Centrul de Cercetari Subacvatice al județului Covasna a lansat o serie de videoclipuri pe teme ce țin depașirea unor bariere de comunicare și obstacole pe care le pot intalni, de-a lungul timpului, parinții copiilor cu diferite deficiențe. Clipurile vin in continuarea proiectului intitulat „Dr. Peștișor”,…

- din Sfantu Gheorghe a obținut „Premiul pentru rezistența in cultura”, in cadrul Galei Administratiei Fondului Cultural National. Cea de -a patra ediție a Galei Premiilor Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), pentru organizații neguvernamentale și manageri culturali și-a anunțat caștigatorii…

- In noaptea de sambata spre duminica, polițiștii din Targu Secuiesc au intervenit pentru aplanarea unui conflict iscat in incinta unui bar din oraș, iar un barbat a fost reținut pentru 24 de ore, pentru comiterea mai multor infracțiuni. In jurul orei 03:40, polițiștii au fost sesizați, printr-un apel…

- Anul 2018 a fost un an bun pentru A.S. Atletico Steaua. Clubul de fotbal inființat in anul 2004, de catre antrenorul Mihail Lazar, impreuna cu Florin Trofin, Codrin Popescu și Dan Buzea, antreneaza la ora actuala copii incadrați in cinci categorii de varsta. Antrenorul A.S. Atletico Steaua, Mihail…