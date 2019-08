Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 - 29 august, in punctul de trecere al frontierei romano-bulgare Calafat - Vidin, vor avea loc lucrari de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului pe sensul de intrare in Romania.

- Doi cetateni sirieni - o femeie de 39 de ani si fiul sau, de sapte ani - care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind pasapoarte germane care nu le apartineau, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Calafat. Cei doi incercau sa ajunga in Germania.

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera din Vama Borș, județul Bihor, ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Astfel, in cursul zilei de marti, 13 august, in jurul orei 02.30, la…

- Aceasta a prezentat la vama acte pe care le-a gasit pe o plaja din Constanța. Ea este cercetata acum de polițiști pentru fals privind identitatea și tentativa de trecere frauduloasa a frontierei. Politistii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat o femeie din Republica…

- Un cetatean bulgar a incercat sa intrduca in Romania 33.600 flacoane tip spray cu insecticid care aveau etichete contrafacute. Barbatul a fost depistat la intrarea in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse și acum este cercetat acum pentru punere in circulatie de substante…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II din judetul Arad au descoperit ascunsi in interiorul unui automarfar douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Peste 2.000 de fiole cu substante dopante, descoperite de politistii de frontiera de la PTF Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un automarfar, 2100 fiole care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, pe care un cetațean bulgar a incercat sa le introduca ilegal in țara.…

- Punctul de frontiera de la Giurgiu este aglomerat de o coada de TIR-uri, iar șoferii așteapta sa treaca in Bulgaria chiar și 40 de minute. TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ doi kilometri pe drumul national. "S-au…