Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia de experti a FMI, condusa de Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului pentru Romania si Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situatiei macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritatile nationale.…

- Delia Matache nu a reușit sa țina niciodata o dieta, pentru ca este pofticioasa și nu se poate abține de la ce-i place. A gasit insa o soluție ca sa slabeasca: fuga. Organizata, constanta, programata dimineața. Delia nu a avut niciodata o silueta de invidiat. Dar nici n-a fost deranjata de formele ei.…

- Procedura de solicitare a finantarii prin acest program va fi simplificata prin eliminarea autorizatiei de constructie din lista documentelor necesare la depunerea dosarului. 'In sedinta de Guvern de astazi imbunatatim functionarea Fondului de Dezvoltare si Investitii preluand propuneri venite…

- Potrivit datelor de la Registrul Comertului, citate in document, 55.942 de firme au fost radiate in primele patru luni ale acestui an la nivel national, in crestere cu 94,3% fata de perioada similara din anul precedent. 'Este cel mai mare numar de firme radiate, in primele patru luni, din 2009 si…

- Romania avea, anul trecut, numai 823 de kilometri de autostrazi, reprezentand 4,6% din totalul drumurilor nationale, si de aproape 34 de ori mai multi kilometri de drumuri pietruite si de pamant, respectiv 28.247 kilometri, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi.…

- Scandalul Huawei care a explodat in mai multe țari NATO și aliați a ajuns și in Romania. PNL nu va lasa PSD sa bata palma cu chinezii pe sub masa, transmite deputatul liberal Bogdan Huțuca intr-un comunicat de presa. El solicita Guvernului sa intrerupa urgent orice negociere cu compania chineza…

- Campania electorala pentru europarlamentare inca nu a inceput, dar partidele in impanzit Romania cu bannere și corturi cu insemne electorale și lozinci. Majoritatea mesajelor denota o abordare a problemelor naționale, nu una care sa fie integrata in discursul privind problemele europene.Citește…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a raspuns, sambata, de la Ilfov, presedintelui Klaus Iohannis, care acuzase PSD ca a imbracat "haine falsului patriotism" si are o retorica antieuropeana. "Am o singura replica, sa nu se mai inece cand vorbeste de Romania", a spus liderul social-democrat. El a anuntat…