- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, anunța ca va achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale” Ele vor fi pentru medicii din cele 19 spitale administrate de Municipalitate. ”Vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile…

- Preturile la proprietatile rezidentiale au crescut cu 12-13% in 2016 si cu 9% in 2017, iar pentru 2018 cresterea va fi moderata, a apreciat, vineri, Dorel Nita, Head of Data&Research, Imobiliare.ro, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri Radu Oprea spune ca programul „Prima casa” va continua pana in 2021, asa cum a fost gandit, insa ar putea continua cat timp va fi necesar in piata. „Programul Prima casa a dat un impuls economiei. In 2009, era un blocaj profund in piata in ceea ce priveste creditul…

- Preturile productiei industriale s-au majorat, in ianuarie, cu 3,7%, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, comparativ cu aceeasi luna din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, in luna ianuarie 2018, preturile productiei…

- Apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum si casele care permit transformarea lor in sedii de firme sau spatii comerciale sunt printre cele mai profitabile investitii...

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- In contextul unei cresteri economice care a depasit performantele celorlalte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), Romania a inregistrat un an 2017 foarte bun din punct de vedere al pietei imobiliare, in special pentru segmentele de birouri, investitii si terenuri.

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- In prima luna a acestui an, prețurile medii solicitate pentru apartamentele puse la vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa creasca. La aceasta concluzie a ajuns o analiza a site-ului Imobiliare.ro, primul și cel mai accesat portal specializat in imobiliare la nivel național.

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in luna decembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, si cu 3,7% comparativ cu perioada similara din 2016, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Pe tipuri de…

- In luna decembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, comparativ cu luna decembrie 2016, preturile productiei…

- Omul de afaceri roman de origine iraniana Ali Madadi (55 de ani), proprietarul comerciantului de autovehicule Radacini Motors, a demarat recent lucrarile de constructie la primul sau proiect imobiliar, in cel mai fierbinte punct de pe harta Bucurestiului.

- Sunt voci in piata imobiliara, mai mult sau mai putin avizate, care apar in presa si subliniaza ca exista clar anumite semne cu privire la o noua criza. Trebuie insa se ne uitam pe cifre si la situatia generala pentru a trage o concluzie care ar putea avea un impact negativ asupra celor care voi…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Piața imobiliara din Zalau trece printr-o perioada de stagnare din punctul de vedere al vanzarilor. Imobilele- case, apartamente, terenuri- se vand tot mai greu, aproape deloc. Astfel, in topul intocmit de Autoritatea Naționala pentru cadastru și Publicitate Imobiliara, județul nostru este pe penultimul…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- "Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am…

- Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft la...

- La start de 2018, Andreea Comsa, unul dintre cei mai importanti specialisti din real estate, apreciaza ca piata imobiliara dispune mai mult ca oricand de capacitatea de a se "autosustine", in contextul unei cereri puternice si unei oferte competitive. "Piata imobiliara traieste si…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…

- Preturile productiei industriale au crescut, in medie, cu 4,5% in luna noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 si cu 0,5% fata de luna anterioara, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Institutul National de Dtatistica (INS). „In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale…

- Se vind: 1) complexe de producție și depozitare: - Stația Bulboaca, Raionul Anenii Noi suprafața cladirilor – 7 600 mp suprafața terenului – 2,99 hectare (titlu), toate comunicațiile, fintina arteziana. vinzarea este posibila pe parți. - mun. Chișinau, str. Petricani 23/2 suprafața cladirilor – 6 200…

- Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre factorii cu risc mediu la adresa stabilitatii financiare, arata statisticile oficiale consultate de MEDIAFAX.

- Potrivit datelor Uniunii Agențiilor Imobiliare, anul viitor, preturile apartamentelor construite in anii 50-60 se vor scadea cu pana la cinci la suta. Astfel, un metru patrat va costa de la 460 pana 550 de euro.

- Piața imobiliara de la noi este in ascensiune. In zece luni ale anului, tranzacțiile de cumparare-vanzare a bunurilor imobile au crescut cu 6 la suta, fața de aceeași perioada din 2016, arata datele Agentiei Servicii Publice.

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Se pot cumpara case și terenuri in bitcoin și in Romania O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- Cityland este prima agentie imobiliara din Romania care va vinde proprietati si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, preturile apartamentelor pornind de la 4bitcoin, echivalentul a circa 55.000 euro. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi…

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus vineri ca preturile principalelor produse alimentare din magazine nu au mai crescut in ultima perioada, dupa ce acestea ajunsesera ”sa intepe tavanul”, in conditiile in care sunt monitorizate zilnic in mai multe magazine de catre Ministerul Agriculturii, iar…

- Brazii și-au facut apariția in Piața din Alexandria. Primi comercianti cu brazi au venit inca de la inceputul acestei saptamanii. Din pacate prețurile erau ștințifico-fantastice, 600 lei pentru un brad. Intre timp și-au facut apariția mai mulți comercianți, iar prețurile au intrat cat de cat in normal.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit".

- ADVERTORIAL. Piața imobiliara timișoreana, in permanenta ascensiune, se bucura sa ofere locuințe cat mai moderne, care sa beneficieze de toate facilitațile și dotarile, conform cererii. Modul de viața actual dicteaza tendințe noi, in permanenta schimbare. Astfel, in cautarea echilibrului dintre starea…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut in luna octombrie cu 0,7% fata de septembrie si cu 4% fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat luni Institutul National de Statistica. Din total, piata interna a crescut cu 3,3% fata de octombrie…