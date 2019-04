Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii si-au anuntat vineri lansarea ofensivei anuale de primavara in timp ce negocierile de pace sunt in curs atat cu Statele Unite cat si cu reprezentantii guvernului afgan cu care urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare, transmite AFP. "Datoria noastra jihadista nu s-a terminat…

- Trimisul special american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a anuntat luni ca se afla la Kabul pentru a se intalni cu autoritatile afgane inaintea viitoarelor negocieri de pace intre Washington si talibani, informeaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, Zalmay Khalilzad a informat ca a…

- Un consilier apropiat presedintelui afgan Ashraf Ghani a provocat joi un inceput de criza diplomatica cu SUA, dupa ce a criticat vehement negocierile de pace intre Washington si talibani si mai ales 'ambitia personala' a emisarului american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, comenteaza…

- In cursul acestei vizite inopinate, Shanahan urmeaza sa fie primit de presedintele afgan Ashraf Ghani si se va intalni cu seful fortelor americane stationate in Afganistan, generalul Scott Miller. Cu aceasta ocazie, el va evoca negocierile de pace cu reprezentantii talibanilor, pe care Washingtonul…

- In cursul acestei vizite inopinate, Shanahan urmeaza sa fie primit de presedintele afgan Ashraf Ghani si se va intalni cu seful fortelor americane stationate in Afganistan, generalul Scott Miller. Cu aceasta ocazie, el va evoca negocierile de pace cu reprezentantii talibanilor, pe care Washingtonul…

- Presedintele SUA nu a evocat termene precise in acest sens in discursul de marti din Congres, dar a explicat ca progresul in negocierile cu talibanii va permite reducerea contingentului de 14.000 de soldati americani din Afganistan si "concentrarea asupra combaterii terorismului". "In primul…

- Talibanii in Afganistan au venit cu mai multe cereri in cadrul unei reuniuni la Moscova intre reprezentanti ai rebelilor si membri ai opozitiei fata de guvernul de la Kabul. Talibanii cer o noua "constitutie islamica" pentru Afganistan si fac apel la formarea unui "sistem islamic incluziv" pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca asteapta cu mare interes sa vada daca diplomatia romaneasca va fi in stare de o ofensiva diplomatica astfel incat in acest an, la finele presedintiei Consiliului Uniunii…