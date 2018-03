Stiri pe aceeasi tema

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Vineri, Netanyahu a fost interogat timp de cinci ore de politie in legatura cu un dosar care, potrivit unor comentatori, ar putea duce la demisia sa. Luna trecuta, politia israeliana a recomandat inculparea premierului pentru coruptie, fraude si abuz de incredere in alte doua anchete. In paralel,…

- "Trebuie mentinut statutul special si caracterul orasului" Ierusalim, a declarat Federica Mogherini dupa intalnirea cu ministrii de Externe ai statelor din Liga Araba, potrivit EUObserver.Federica Mogherini a facut aceasta declaratie in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea…

- Statele Unite ale Americii vor deschide, in mai 2018, noua ambasada in Israel la Ierusalim, conform unui oficial american. Miscarea este contrara politicilor americane din ultimele zeci de ani, scrie Reuters, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate. Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, va vorbi in fata Consiliului de Securitate al ONU la 20 februarie despre problema Ierusalimului, in contextul tensiunilor aparute in regiune dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- Donald Trump i-a acuzat pe palestinieni ca nu respecta SUA, respingand incercarea administrației de a aduce pacea in regiune. Oficialii palestinieni au refuzat sa se intalneascu cu vicepreședintele american Mike Pence, dupa o disputa legata de recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat duminica seara ca Israelul a pus capat acordurilor de la Oslo, din 1993, privind autonomia palestiniana, informeaza AFP. "Eu zic ca nu mai exista Oslo", a declarat Abbas la o reuniune a Consiliului Central al Organizatiei pentru Eliberarea…

- Palestinienii au avertizat marti ca nu vor relua negocierile de pace cu Israelul pana cand SUA nu-si vor anula decizia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza EFE. "Conducerea palestiniana nu va accepta nicio oferta de negocieri daca decizia SUA asupra…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, si i-a transmis ca o eventuala decizie in sensul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luata doar cu luarea in considerare a evolutiilor viitoare…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AFP. Ministrul palestinian de externe,…

- Malki a precizat ca palestinienii vor face apel la cinci tari arabe sa aplice Rezolutia summitului Ligii Arabe din 1980 privind boicotarea acelor guverne care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Se asteapta ca Liga Araba sa aiba o conferinta ministeriala pe 6 ianuarie 2018 la…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Israelul se afla in contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP, scrie agerpres.ro. "Suntem in contact cu cel putin zece tari, dintre care unele in…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Comunitatea Internaționala a Evreilor l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD și-a exprimat sprijinul pentru poziția președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului ca fiind capitala a Israelului.Citește și: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce Paul Stanescu a…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Organizația Națiunilor Unite condamna recunoasterea unilaterala de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Un proiect de rezoluție in acest sens a fost votat aseara de Adunarea Generala a ONU cu 128 de voturi pentru și doar noua impotriva.

- Peste 120 de state l-au sfidat joi pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si au votat in favoarea unei rezolutii a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite prin care se solicita ca SUA sa renunte la recenta recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…

- Presedintele Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar din partea Statelor Unite pentru orice stat ce va vota pentru rezolutia ONU de condamnare a deciziei acestuia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel.

