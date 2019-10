Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi libera pentru romani! Despre ce data este vorba. Deputatul PSD Adrian Solomon a inaintat un proiect legislativ prin care doreste ca data de 1 Martie sa devina sarbatoare nationala, ceea ce ar insemna, fireste, o noua zi libera pentru romani. Deputatul PSD vorbeste in proiectul sau de “oficializarea…

- Criza capacelor de borcan, care au devenit atat de greu de gasit, incat oamenii au inceput sa le fure, este o dovada a problemelor grave cu care se confrunta economia Turciei, relateaza Bloomberg.

- Conflictele prelungite, criza climatica, numarul in creștere de boli mintale și dezinformarea online sunt printre cele mai mari noi amenințari la adresa copiilor, potrivit unui comunicat de presa remis MEDIAFAX, miercuri, de catre reprezentanții UNICEF Romania.Citește și: Alexandru Cumpanașu,…

- Intr-o scrisoare deschisa care marcheaza 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului, Directorul Executiv UNICEF trage semnalul de alarma in ceea ce privește provocarile majore actuale și viitoare cu care se confrunta copiii.

- Urmeaza doua manifestari care urmaresc sa realizeze o agenda la zi a implicarii nationale in lupta dereglarilor climatice, marcate de fenomene din ce in ce mai violente, mai dese si acoperind suprafete din ce in ce mai intinse.

- Asociația Medicilor din Australia (AMA) a declarat oficial criza climatica o urgența de sanatate, indicand spre argumentare „dovezile științifice clare” care arata ce impact sever are aceasta asupra pacienților și comunitaților, „acum și in viitor”, scrie The Guardian, preluat de Hotnews. Decizia AMA…

- Criza din #Samothraki: Mai mulți turiști romani au fost transferați azi Aproximativ 100 dintre turistii români blocati pe insula Samothraki din Grecia au fost transferati, pâna la acest moment, pe partea continentala a Republicii Elene - informeaza Ministerul de Externe. De asemenea,…

- Clujenii sunt invitati sa participe sambata si duminica, in cadrul evenimentului Somes Delivery, la o serie de activitati menite sa-i responsabilizeze mai mult in ceea ce priveste grija fata de mediul inconjurator.