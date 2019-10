Stiri pe aceeasi tema

- „Tricolorii” se pregatesc pentru deplasarea in Insulele Feroe, iar atmosfera este pozitiva in cantonamentul echipei naționale. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45. Meciurile…

- Vasile Mogoș (26 de ani), convocat in premiera la echipa naționala de catre Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, a oferit primul interviu in tricoul Romaniei. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia,…

- Romario Benzar (27 de ani) va ramane in lotul naționalei Romaniei pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, deși a suferit o accidentare la echipa de club. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie…

- Vlad Chiricheș (29 de ani), fundașul central al lui Sassuolo, a prefațat „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia și s-a declarat increzator. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45.…

- Cosmin Contra (43 de ani), selecționerul echipei naționale, a avut din nou ceva de reproșat presei din Romania. Acesta s-a aratat deranjat de anumite intrebari adresate inaintea „dublei” cu Insulele Feroe și Norvegia. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de…

- Florinel Coman (21 de ani) a fost convocat de catre selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, iar oficialii FCSB-ului lauda aceasta decizie. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din strainatate pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, din preliminariile EURO 2020, informeaza frf.ro. Romania va intalni reprezentativa Insulelor…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din afara tarii pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, de luna viitoare, din preliminariile EURO 2020, potrivit FRF. Printre cei…