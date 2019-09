Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta Insulele Feroe in al doilea meci din grupa 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020. Partida e programata la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live de la 19:00 » Insulele Feroe - Romania „Tricolorele” s-au impus in primul meci, pe teren propriu…

- Polonia a invins Ucraina, scor 27-26, in grupa Romaniei din preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2020. Romania intalnește duminica, la Torshavn, Insulele Feroe, de la ora 19:00 (direct TVR1). Victorie conturata greu pentru Polonia in deplasarea de la Kiev, contra Ucrainei. Antrenata…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 27-24 (15-12), miercuri seara, in Sala ''Dumitru Popescu-Colibasi'' din Brasov, in Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2020. Dupa un debut echilibrat de meci, Romania s-a desprins…

- Naționala feminina de handbal iși incepe la Brașov drumul catre Campionatul European din 2020. Primul meci al preliminariilor este programat astazi, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, in compania Ucrainei. „Nu va fi usor cu Ucraina, care este o echipa puternica. Trebuie…

- Romania va debuta in campania de calificare la Euro 2020 miercuri, de la 18.30, in sala DP Colibași, din Brașov. Elevele lui Tomas Ryde și Costica Buceschi intalnesc ucraina, echipa a carei lider e Irina Glibko, de la SCM Rm. Valcea. Luni seara, tricolorele, in randul carora se afla și Cristina Neagu…

- Reprezentativa Romaniei si selectionata Maltei sunt la egalitate, scor 0-0, la pauza meciului de la Ploiesti, contand pentru grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit news.roIn minutul 11, un gol marcat de Razvan Marin a fost anulat pentru ofsaid. In grupa F se…

- Intalnirea dintre naționalele Romaniei si Spaniei, din Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020 a aratat, in primele 58 de minute o singura echipa in teren, cea a Spaniei care a jucat fenomenal și joaca de parca ar zbura. Pentru romani joaca doar Tatarușanu care scoate gol dupa…

- Astazi se disputa a cincea etapa din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Primul joc incepe la ora 19:00, iar celelalte opt partide debuteaza de la 21:45. Tot azi se joaca și meciurile din Grupa F, unde se afla și Romania. Astfel, Insulele Ferore vor da piept cu Suedia, iar Malta se…