Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei va infrunta, sambata, incepand cu ora 19:00, reprezentativa Insulelor Feroe, in preliminariile pentru Euro 2020.Selecționerul Cosmin Contra a prefațat meciul cu Insulele Feroe: „Ne așteapta un meci greu, contra unei echipe care joaca bine, in special in meciurile…

- Insulele Feroe - Romania, meciul in care tricolorii sunt obligați sa caștige pentru a ramane cu șanse in lupta pentru EURO 2020, se joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, azi 12 octombrie, de la ora 19:00,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei continua parcursul din preliminariile Campionatului European din 2020, sambata, 12 octombrie, sustinand meciul din etapa a saptea a grupei F, in deplasare cu Insulele Feroe. Partida se disputa la Torshavn, incepe la ora 19.00 si este transmisa in direct la PRO TV.…

- Dan Nistor ar putea juca din nou pentru Romania, la 6 ani de la debutul sau la prima reprezentativa. Mijlocașul de 31 de ani e in lotul lui Contra pentru meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie,…

- Cosmin Contra, selecționerul primei reprezentative, a prefațat in aceasta dupa-amiaza, in cadrul unei conferințe de presa, duelul cu Insulele Feroe de sambata, contand pentru preliminariile EURO 2020. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu…

- Romania infrunta Insulele Feroe in al doilea meci din grupa 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020. Partida a inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live » Insulele Feroe - Romania 6-6 „Tricolorele” s-au impus in primul meci, pe teren propriu contra Ucrainei,…

- Romania infrunta Insulele Feroe in al doilea meci din grupa 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020. Partida e programata la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live de la 19:00 » Insulele Feroe - Romania „Tricolorele” s-au impus in primul meci, pe teren propriu…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din afara tarii pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, de luna viitoare, din preliminariile EURO 2020, potrivit FRF. Printre cei…