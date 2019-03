Initiativa legislativa apartine senatorului PSD Serban Nicolae si a fost modificata astazi in Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Aceste terenuri sunt scutite de la plata impozitului și a taxelor si vor avea un regim juridic special. Opozitia a anuntat ca va ataca la CCR proiectul de lege, care va primi votul final in urmatoarele zile de la deputati. Stelian Ion, deputat USR: Se creeaza paradisuri fiscale pentru niște baieți deștepți, de exemplu pentru cei care au pus mana pe insula Belina, sau pentru cei care au interese de a dezvolta afaceri de jocuri de noroc in Delta Dunarii. Este o…