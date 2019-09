Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite a prognozat ca furtuna Humberto va lovi insulele Abaco, fiind insotita de poli torentiale si rafale de vant.



O avertizare de furtuna tropicala se afla in vigoare pentru nord-vestul Bahamas, a spus NHC, fiind asteptati pana la 15 centimetri de ploaie in unele zone.



Furtuna tropicala ar urma sa se transforme in uragan dupa ce va parasi Bahamas, in timp ce se va indrepta spre nord, catre insulele Bermude.



Humberto ar urma de asemenea sa aduca ploi torentiale in statele americane Florida, Georgia si Carolina de Sud…