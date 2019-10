Insule din Caraibe contaminate cu pesticide Insulele franceze din Caraibe Guadalupe și Martinica sunt, la prima vedere, destinații turiste idilice cu peisaje de neuitat. Puțini turiști știu însa ca aceste doua insule au mari probleme cu poluarea, scrie BBC.



Un pesticid asociat cu cancerul numit clordecon a fost pulverizat peste 20 de ani pe culturile de banane din aceste doua insule. Acum, aproape toți adulții din zona au în sânge aceste chimicale. Președintele Emmanuel Macron a declarat ca statul trebuie sa-și asume responsabilitatea în cazul acestui scandal. Autoritațile din Guadalupe, dupa cum chiar ele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

