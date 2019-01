Insule artificiale, contruite la 2000 km de România Danemarca are in plan construirea a noua insule artificiale, la sud de capitala Copenhaga, in incercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuinte si de spatiu de birouri. "Ne adresam companiilor de inalta tehnologie, dar vom avea nevoie mereu si de productia de bunuri pe care le folosim in fiecare zi", a declarat Rasmus Jarlov, ministrul industriei si mediului de afaceri, agentiei de stiri daneze Ritzau. Insule artificiale, scop Insule, scop

Constructia celor noua insule este programata sa inceapa peste trei ani, acestea urmand sa acopere o suprafata de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Danemarca intentioneaza sa construiasca noua insule artificiale, la sud de Copenhaga, in incercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuinte si de spatiu de birouri, a anuntat guvernul, citat de The Guardian.

Danemarca va construi noua insule artificiale in zona de sud a capitalei Copenhaga, in ideea de extinde zona industriala si a atrage investitii in regiune, a anuntat luni Guvernul danez, transmite AFP. Intr-un oras unde populatia creste si spatiile pentru birouri lipsesc, cele noua insule…

