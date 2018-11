Doi masculi de ursi panda gigant, 'Gong Gong' si 'Shun Shun', au ajuns sambata din sudul Chinei in provincia Hainan, care a devenit astfel gazda primelor exemplare ale acestor animale pe aceasta insula tropicala, informeaza Xinhua. Cei doi frati panda, in varsta de 5 ani, au fost mutati intr-un spatiu de peste 1.000 de metri patrati la Hainan Tropical Wildlife Park and Botanical Garden, dupa ce au fost transportati cu avionul din tinutul lor in provincia Sichuan. Sosirea lor pune astfel capat lipsei acestor pretioase exemplare in Hainan. Aceasta insula tropicala a gazduit un singur…