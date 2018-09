Insula Şerpilor, sursă de legende pentru pasionaţii de mistere. Imagini inedite Insula Șerpilor a reprezentat in ultimii ani o miza importanta pentru Romania. Nu datorita terenului ci platoului continental pe care se afla și unde se afla rezerve confirmate de hidrocarburi. Fost teritoriu romanescu, ocupat de soviectici, insula a fost obiectul unui proces la Curtea Internaționala de justiție de la Haga intre Romania și Ucraina pentru delimitarea platformei continentale care aparține fiecarei parți, informeaza Romania TV. Reprezentanții parții romane au reușit sa-i convinga pe judecatori ca insula nu poate fi locuita și ca nu trebuie sa reprezinte un reper in delimitare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

