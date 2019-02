Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat joi, la Palatul Cotroceni, ca odata soluționat litigiul cu Grecia, Macedonia de Nord va putea fi primita cât de curând în rândurile Alianței Nord-Atlantice, ceea ce va consolida stabilitatea în regiune. La…

- Mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului Grecia, situat in centrul Atenei, duminica, pentru a protesta fața de noul nume al țarii vecine Macedonia. Protestul a fost organizat, iar sute de autocare din toata țara, in special din nordul Greciei, au venit duminica, aducand mii de manifestanți in…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Atenei pentru a protesta impotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma sa il ratifice in curand, relateaza AFP. Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti nationalisti…

- Atenienii s-au trezit marti in mijlocul unui peisaj hibernal, capitala Greciei fiind acoperita cu zapada dupa ce un nou front de aer rece s-a abatut asupra tarii si a adus temperaturi scazute si ninsori, chiar si la altitudini mici, relateaza Xinhua. Frontul atmosferic rece, supranumit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat ninsori in Macedonia, Ioannina, Trikala, Larisa, Salonic si nordul Atenei pentru 4 si 5 ianuarie. Potrivit unui comunicat…

- O crima infioratoare a șocat lumea intreaga, nu doar prin faptul in sine, ci și prin concluzia poveștii, care a divizat oamenii. O rusoaica de 63 de ani si-a ucis propriul fiu cu o tigaie, l-a tranșat, apoi l-a pus in pungi de plastic.

- Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale 7:00. Ofițerul a fost dus la spital, iar poliția a inconjurat zona. "Polițistul a vazut o cutie in fața intrarii in biserica și a i s-a parut ciudat. Explozia nu a…