- Agricost Braila, cea mai mare ferma de cereale din România si posibil din Europa, este aproape sa fie cum­pa­rata de grupul Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, un gigant cu afaceri de un miliard de doalri anual.

- Viorica Dancila si Aleksandar Vucic au abordat subiecte de interes comun, precum stadiul cooperarii bilaterale, inclusiv la nivel sectorial, procesul negocierilor de aderare a Serbiei la UE si evolutiile recente la nivel regional. "Cu aceasta ocazie, presedintele Republicii Serbia a lansat…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana pare sa calce pe urmele Elenei Basescu, Gigi Becali sau Grapini in ce privește declarațiile din cel mai inalt for politic european. Pentru acuratețe, redam integral declarația publicata de Zoana pe pagina sa de Facebook: ”Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana…

- In perioada 2 – 4 martie a.c., la Abu Dhabi- Emiratele Arabe Unite s-au desfasurat Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu destinate categoriilor de juniori si tineret, competitie la care au participat peste 700 sportivi de valoare din 40 tari din intreaga lume. La aceste campionate, Romania a participat…

- Sportivul de performanta Vlad LAȘCU, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatit de antrenorul de judo si arte marțiale Petru Oltean, component al Lotului National de Ju-Jitsu al Romaniei, va reprezenta Romania si judetul Covasna la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu organizate…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Președintele Partidului Unitații Naționale (PUN) din Balți, Sergiu Burlacu, în cadrul unui interviu pentru baltionline, a vorbit daca PUN va înainta un candidat la funcția de primar al orașului Balți, informeaza Oficial. „Cu siguranța PUN va avea un candidat la primaria…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Corina Cretu s-a declarat „foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015”. „Din pacate, constructia celor trei spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri. Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile…

- Deja este un fapt bine-cunoscut… La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. „Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premiera pentru țara noastra și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a indeplini…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca la nivelul ministerului au fost identificati bani europeni pentru inventarierea populatiei de ursi, anunța Agerpres. ”Pentru ca sunt preocupata de ce se intampla si sa stiu exact cate specii sunt…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Teodor Meleșcanu a vorbit despre relația cu Republica Moldova, pentru care Guvernul Romaniei pregatește un numar solid de acțiuni pentru acest an. Marea majoritate a proiectelor in ceea ce privește relația cu Republica Moldova vor fi implementate in prima parte a anului. „Dialogul cu Republica…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, responsabil pentru politica urbana a Uniunii Europene, se va afla in perioada 7-13 februarie, la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Acest…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Nucul este inconjurat de numeroase mituri si superstitii. Dincolo de ele, frunzele si fructele nucului au efecte benefice evidente pentru organism. In traditia populara, nucul trebuie plantat in curtea unui gospodar care vrea sa marcheze un eveniment foarte important din viata lui, cum ar fi nasterea…

- În cadrul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o întrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Ministrul Teodor Melescanu, vizita la Cernauti, in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. La Cernauti,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Biletul zilei din tenis 28 decembrie. Kevin Anderson, finalistul de la US Open, intra in arena. Biletul zilei din tenis vine azi de la turneul demonstrativ Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite. Vom miza pe duelurile Kevin Anderson vs Pablo Carreno Busta și Roberto Bautista Agut vs Andrey Rublev. Cele…

- Romania mai are de platit, pana in 2023, peste 3,5 miliarde de euro la Uniunea Europeana si Banca Mondiala, dupa ce anul acesta tara noastra rambursat 1,263 miliarde euro din imprumutul stand-by contractat in 2009, scrie Agerpres.

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza modificarilor…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza...

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Bugetul AFM va fi aprobat undeva în martie - aprilie,…