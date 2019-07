Insula japoneză Kyushu, afectată de ploi torenţiale. Oamenii au fost evacuaţi Avertizarea vine in contextul in care peste 80 de milimetri de precipitatii pe ora ar fi fost inregistrati in unele zone ale insulei miercuri dimineata, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Conform acesteia, unele parti ale insulei Kyushu ar putea sa primeasca miercuri intreaga cantitate lunara medie de precipitatii pentru luna iulie. Autoritatile avertizeaza, totodata, cu privire la riscul producerii unor alunecari de teren, inundatii si iesiri din matca ale raurilor din regiune. Ryota Kurora, directorul departamentului de prognoze meteo din cadrul Agentiei, a solicitat locuitorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

