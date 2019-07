Insula japoneză Kyushu, afectată de ploi torenţiale; autorităţile au ordonat evacuarea a peste 800.000 de oameni Ploi torentiale sunt prognozate miercuri pentru insula Kyushu din sudul Japoniei, determinand autoritatile locale sa ordone evacuarea a aproape 800.000 de persoane, dupa ce Agentia nationala de meteorologie a cerut rezidentilor sa isi protejeze vietile si sa se indrepte imediat spre centrele special amenajate si alte zone considerate sigure, informeaza DPA si Reuters. Avertizarea vine in contextul in care peste 80 de milimetri de precipitatii pe ora ar fi fost inregistrati in unele zone ale insulei miercuri dimineata, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Conform acesteia, unele parti ale insulei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

