- Ce s-a intamplat la „Insula Iubirii”, episodul 16, sezonul 5. In loc sa se apropie de el, Geanina pare sa-l indeparteze din ce in ce mai mult de Andi, facandu-i loc Denisei sa acționeze. Falsa lor prietenie a luat sfarșit. Teodora a avut parte de un Bonfire dificil, in care a aflat ca Eusebiu a inșelat-o…

- O noua ediție a emisiunii ”Insula Iubirii” a scos la iveala detalii incredibile despre relația dintre Eusebiu și Teodora. Mai exact, pentru ca acesta n-ar fi fost implinit in plan intim, acesta ar fi apelat la prostituate.

- Gestul uluitor al Denisei de a o imbata pe Geanina a fost asupru criticat de concurenți, iar Andi nu s-a lasat impresionat de reacția concurentei de la ”Insula Iubirii”, care s-a victimizat.

- Denisa este capabila de orice pentru a-i intra in grații lui Andi, iar acest lucru l-a aratat, inca o data, la ”Insula Iubirii”, in episodul de astazi, cand i-a turnat alcool Geaninei, pana cand concurenta n-a mai știut de ea.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispita, au atins cote alarmante. In microbuz, Denisa i-a reproșat ca el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

- Cel de-al noualea episod al emisiunii ”Insula Iubirii” a fost cu totul și cu totul exploziv, intrucat decizia lui Andi de a fi aproape de Geanina, in detrimentul Denisei, a starnit discuții aprinse intre cele doua.

- Teodora s-a declarat aliata Denisei in lupta pentru Andi, dar ispita masculina are o alta preferata: pe Geanina. La testimoniale, parerea Teodorei a fost una extrem de diferita fața de ceea ce declara luni, la „Insula Iubirii”.