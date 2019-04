Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a spus adevarul despre Diana și Aurel, concurenți in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, dupa ce, intr-un sezon anterior, cei doi au participat la emisiune alaturi de alți parteneri.

- La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, cand in Thailanda inca mai rasuna glasul suferinței, in Romania se arata in același timp zambetele pline de incredere. Apariția in aeroport a celui de-al patrulea cuplu, Aurel și Diana, a starnit reacții puternice…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a debutat in forța, luni, 22 aprilie! Imediat ce a ajuns la aeroport, cuplul neașteptat in noua aventura din Thailanda, format de Aurel și Diana, a devenit ținta unor ironii și jigniri din partea celorlalți concurenți.

- In urma cu un an, Aurel și Diana se aflau in aceeași ipostaza, dar la brațul altor parteneri, și au trait apoi experiențe intense pe Insula Iubirii. Amandoi au tradat și au abandonat persoanele alaturi de care au venit și au trait experiențe intense in brațele ispitelor.

- Vestea ca Diana, fosta iubita a lui Ben s-a reintors la "Insula Iubirii", la bratul lui Aurel, de asemenea, fost concurent, a starnit numeroase controverse. Se pare ca Diana si-a pastrat atitudinea cu care a devenit cunoscuta intregii tari. Spynews.ro va prezinta imagini in premiera din primul episod…

- www.spynews.ro va prezinta imagini in premiera din primul sezon "Insula Iubirii"! Diana si Aurel, din nou concurenti in Thailanda, au parte de scene fierbinti inca din prima noapte petrecuta acolo.

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…