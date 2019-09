Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 14 din sezonul 5 al emisiunii Insula iubirii, Costas a fost demascat! Deși a incercat sa pozeze in barbatul galant și fidel, detaliile dezvaluite de Geanina i-au aratat adevarata fața! Ce reacție a avut ispita Nicoleta, dupa aflarea adevarului?

- Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Noua ediție a emisiunii "Insula Iubirii", sezonul 5, a scos la iveala detalii incredibile despre petrecerea de pe insula fetelor, care au avut parte de o petrecere de pomina alaturi de ispite. Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Ba mai mult, Denisa…

- Situația a scapat de sub control la „Insula Iubirii”, in ediția de luni seara, 8 iulie. Andi a fost șocat de atitudinea Denisei, care este dispusa sa faca orice, pentru a-i ajunge la inima, deși ispita masculina și-a exprimat dorința de a sta in preajma Geaninei. Andi a declarat la testimoniale ca nu…

- In noaptea cu numarul 6, Geanina a aflat ca dragostea o poate costa libertatea. Dupa Ceremonia Focului, concurenta a incercat sa-si spuna dezamagirea. Denisa a atacat-o continuu, iar Geanina nu a sesizat. Insa, a avut cuvinte grele pentru iubitul ei, Costas.

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Dupa intalnirea cu ispita Nicoleta de la Ceremonia Focului, Geanina și-a varsat amarul colegilor. Concurenta l-a umilit pe Costas, barbatul cu care a venit in Thailanda.

- Faptul ca Geanina s-a laudat echipei „Insula Iubirii” in urma cu o luna și jumatate ca iubitul ei, Costas i-a cumparat o mașina a scos la ivala detalii șocante despre cei doi. In perioada in care Geanina lucra la o casa de pariuri, Costas a pus in joc foarte mulți bani, iar cei doi au caștigat o suma…

- Nicoleta Dragne, ispita de la Insula Iubirii, a primit o propunere uimitoare de la Costas, care a intrebat-o daca vrea sa faca un copil. Șocata de acest lucru, ea vrea sa descopere adevarul, așa ca ia o decizie drastica.