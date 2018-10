Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 7, concurentele au avut șansa de a afla raspunsuri la intrebarile pe care le aveau. Din pacate insa se pare ca nu au fost pe placul lor! In prima zi de honeymoon pentru Andreea și Gabi, liniștea a domnit intre cei doi, iar fiecare gest a fost facut doar pentru a arata bine […] The post Insula…

- Mirela Baniaș, noua concurenta de la “Insula iubirii” a fost arestata pentru furt de zeci de mii de euro. Tanara care a venit sa iși testeze iubirea cu Ionuț Gojman, a trecut prin adevarate clipe de coșmar, dupa ce s-a descoperit ca a sustras o suma mare de bani. Mirela Banias, fiica fostului șef al…

- Ispitele de la “Insula iubirii” s-au destainuit in emisiunea lui Cristi Brancu, Carmen, Dana, Cristi și George au facut dezvaluiri incendiare despre noul sezon al emisiunii. Patru cupluri care au relații de lunga durata insa nu au facut inca marele pas iși vor putea testa relația și vor afla astfel…

- Nicoleta Dragne, ispita pentru a doua oara, marturisește ca cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii’, care va fi difuzat in fiecare luni si marti, incepand din 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, i se pare de doua ori mai palpitant! Citește și:Ele sunt noile ispite feminine…

- Cele mai seducatoare ispite feminine așteapta sa demaște in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, ceea ce concurenții ascund adanc in minte și in suflet! Domnii vor fi cu siguranța impresionați de farmecele prezențelor…

- Trei foști concurenți de la ”Insula iubirii” au depus plangeri penale dupa experiența din Thailanda. (Reduceri mari la jocuri PC) Ei sustin ca producatorii s-ar fi constituit in grup infractional, care i-a terorizat, pur si simplu, pe durata show-ului. Droguri, prostitutie, sclavie sunt doar cateva…