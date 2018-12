Stiri pe aceeasi tema

- Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan au petrecut ore in șir in fața focului, seara trecuta, inainte de a parasi ”Insula Iubirii”. In timp ce Mirela a plecat acasa singura, dupa ce partenerul sau a decis sa ramana pe ”Insula Iubirii” in calitate de ispita, Bogdan și Hannelore au plecat impreuna, cu…

- In ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. Duminica,…

- In ultima seara la Minitel, fetele și-au dat seama ca tot ceea ce este frumos se termina, iar Mari, Cati și Mirela și-au abținut cu greu lacrimile. ”N-am plans de ani de zile in hohote, mi-e și groaza sa ma uit spre cladirea aceea in care au stat ei. Cand am vazut ca pleaca, mi s-a rupt cerul”, a…

- La ceremonia focului, Mirela s-a reintalnit cu Mircea, cel care i-a fost apropiat in Thailanda, la „Insula Iubirii”. Concurenta susține ca vrea sa mearga cu el in Romania, marturisindu-i ca s-a indragostit de el.

- INSULA IUBIRII 2018. Hannelore a venit, insa, la Bonfire, iar in fața ei a stat Andi. Evident, ea a susținut in continuare ca singurul barbat pe care-l iubește este Bogdan. ”Nu aș putea sa-l vad pe Andi ca pe un iubit. Nu aș putea sa am o relație cu el, nici daca n-ar exista Bogdan.”, a spus…

- INSULA IUBIRII 2018. Baietii sunt chinuiti de gandul ca partenerele cad prada ispitelor, iar fetele se distreaza pana dimineata. Dupa ce Mari si ispita Cristi s-au bucurat unul de prezenta celuilalt si s-au distrat cum au stiut ei mai bine, singuri, departe de ochii celorlalti, indoilile iși…